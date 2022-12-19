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Автоконцерн Hyundai приступил к увольнению сотрудников в России из-за продолжающейся приостановки производства, сообщает "Интерфакс".

"Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон", – сообщили в пресс-службе концерна.

С 1 марта этого года автоконцерн Hyundai приостановил выпуск автомобилей в Санкт-Петербурге из-за трудностей с поставками комплектующих. Сборка продолжалась на заводе "Автотор" в Калининграде, но недавно деятельность прекратилась. В этих условиях Hyundai продолжал платить зарплату сотрудникам, за содержание завода выплачивал налоги, счета за воду и электроэнергию.

Ранее сообщалось, что японская компания Toyota приступила к сокращению штата сотрудников завода в Санкт-Петербурге. Автоконцерн выдвинул каждому специалисту предложение, согласно которому сотруднику будут выплачены от 12 средних зарплат и сохранится ДМС на протяжении года после увольнения.

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