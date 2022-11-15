Компания Toyota начала сокращать специалистов предприятия в Петербурге

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Японская компания Toyota приступила к сокращению штата сотрудников завода в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости населения города.

"С 14 ноября на предприятии начались организационно-штатные мероприятия по высвобождению работников (увольнение по соглашению сторон. – Прим. ред.)", – говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что автоконцерн выдвинул каждому специалисту предложение, согласно которому сотруднику будет произведена выплата от 12 средних зарплат. Также за работником сохранится ДМС на протяжении года после увольнения.

Помимо этого, специалисты смогут получить компенсацию расходов на обучение, переобучение и повышение квалификации в сумме до 50 тысяч рублей.

На данный момент в компании на простое находятся 1 937 сотрудников.

Ранее Toyota объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Петербурге. Компания заявила о намерении организовать оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве.

Решение поможет поддержать работу автосалонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ.

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