Компании MAN и Scania задумались об уходе из России

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Компании по производству грузовых автомобилей и автобусов MAN и Scania рассматривают возможность окончательного ухода с российского рынка. Об этом сообщает газета "Известия".
Как заявили в концерне Traton, в который входят оба бренда, планируется продать доли в дилерских центрах, расположенных в РФ, российским партнерам. В сделку также войдет финансовое подразделение Scania, отвечавшее за лизинг грузовиков.
"Эти сделки требуют одобрения наблюдательных советов Traton SE и Volkswagen AG, а также различных регулирующих органов в Российской Федерации. Ожидается, что они будут завершены к I кварталу 2023 года", – указали в концерне.
В Traton оценивают потенциальные убытки от продажи активов в 550 миллионов евро. При этом отмечается, что в сделку не войдет российский завод под Санкт-Петербургом, на котором выпускались грузовики MAN и Scania.
По мнению независимого консультанта по автопрому Сергея Бургазлиева, долю немецкого и шведского производителей в будущем смогут занять китайские, белорусские и российские бренды. Однако логистическим компаниям может понадобиться пересмотр планов по обновлению автопарка.
В июле сообщалось, что итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco Group покинул совместный с российским предприятием "Ивеко-АМТ" капитал. Стоимость сделки не раскрывается.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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