Итальянский производитель крупногабаритных авто Iveco Group продаст долю "Ивеко-АМТ"

Фото: TACC/Stefan Puchner/dpa/picture-alliance
Итальянский производитель грузовиков и автобусов Iveco Group покинул совместный с российским предприятием "Ивеко-АМТ" капитал. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на генерального директора компании Геррита Маркса.
"Решение принято, мы передали нашу долю нашему (бывшему) местному партнеру, мы выбыли", – прокомментировал Маркс.
По его словам, процесс передачи активов российской компании займет некоторое время. Стоимость сделки остается неизвестной.
Завод "Ивеко-АМТ" располагается в городе Миассе Челябинской области. На предприятии производят грузовики классов Trakker, а также Eurocargo и Strali. В год на производстве выпускают около 5 тысяч крупногабаритных авто. До сделки доля 33,3% принадлежала голландской компании CNH Industrial N.V.
Ранее аналитики сообщили, что полное восстановление автомобильного рынка может произойти к 2024 году. Однако на возвращение иностранных автомобилей надеяться не стоит. Улучшить ситуацию не сможет и параллельный импорт.
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