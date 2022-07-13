Каршеринг стал реже попадать в ДТП в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Количество ДТП с участием автомобилей каршеринга в первом полугодии 2022 года сократилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.
Кроме того, на 7,7 и 13,5% соответственно снизилось число погибших и пострадавших в таких авариях.
По данным ГИБДД, 169 происшествий с участием каршеринга зарегистрировано за первые шесть месяцев текущего года, в них пострадали 199 человек, еще 12 погибли.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о снижении на 6% числа аварий с участием легковых такси в столице в 2022 году.
По информации Дептранса, за пять месяцев текущего года были зафиксированы 768 аварий с участием автомобилей такси. С января по май в подобных инцидентах погибли 11 человек.
Столичные автоинспекторы пресекли 5 тыс нарушений водителями каршеринга
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