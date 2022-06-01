В СФ призвали лишить злостных нарушителей доступа к услугам каршеринга

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Каршеринговые компании должны ограничить выдачу в аренду машин водителям, которые ранее неоднократно были пойманы на серьезных правонарушениях, сообщил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Александр Башкин.

Речь идет о нарушителях, которые, к примеру, садились за руль пьяными или имеют проблемы с наркотиками. По мнению сенатора, такой подход поможет решить проблему серьезного роста числа аварий с участием каршеринговых автомобилей.

"Одной из причин роста ДТП в этом секторе, на мой взгляд, является то, что доступ к каршеринговым машинам получают те, кто по большому счету не должен иметь на это права", – сказал Башкин.

Он добавил, что по статистике МВД, в 2021 году число аварий с каршерингом увеличилось более чем на 40%. Сенатор напомнил, что, несмотря на программы господдержки, каршеринг серьезно пострадал во время пандемии, сейчас компании пытаются любыми способами увеличить оборот и привлечь новых клиентов.

"А количество всегда пропорционально обратно качеству, ведь должны иметь значение не только платежеспособность водителя, но и его бэкграунд", – пояснил Башкин.

Он рассказал, что сейчас у каршеринговых компаний нет доступа к сведениям о совершенных клиентами правонарушениях, поэтому у сервисов по краткосрочной аренде автомобилей нет возможности отказаться от предоставления услуг злостным нарушителям. В связи с этим он предложил предоставить им частичный доступ к служебным сведениям и базам правонарушителей.

ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло 27 апреля на Мытной улице. Водитель сбил пешехода на тротуаре и скрылся. Позже автомобиль нашли во дворе по адресу улица Лестева, дом 16. Пешехода госпитализировали с травмами и переломами.

После задержания водителя Audi стало известно, что в момент происшествия в машине находился пассажир – молодой человек 1995 года рождения.