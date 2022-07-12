Аналитики спрогнозировали восстановление российского авторынка к 2024 году

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Российский авторынок может полностью восстановиться уже к 2024 году. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на аудиторскую компанию "Технологии доверия".

Согласно оценкам аналитиков, по итогам текущего года рынок автомобилей в РФ сократится на 28% – до 1,1 миллиона проданных машин, затем ежегодно он будет расти на 6% при сохранении господдержки. В 2024 году, как ожидается, продажи вырастут до 1,58 миллиона автомобилей, что выше показателя 2021 года, когда было продано 1,5 миллиона машин.

Что касается 2022 года, то "Технологии доверия" прогнозируют, что всего будет выпущено и реализовано порядка 895 тысяч автомобилей. Это оптимистичнее ожиданий Минпромторга и "АвтоВАЗа", которые оценивают суммарные продажи в 750 тысяч единиц, "Автостат" еще ниже – 600 тысяч. В настоящее время продажи составляют примерно 40 тысяч автомобилей в месяц.

В "Автостате" считают, что надеяться на возвращение иностранных брендов не стоит, за исключением тех, что уже производятся в РФ, улучшить ситуацию не поможет и параллельный импорт. Предпосылок для увеличения спроса пока не наблюдается, что обусловлено ажиотажем 2020–2021 годов.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предположил, что цены на автомобили в РФ больше не вырастут, поскольку на рынке наблюдается диспропорция: китайскую машину можно приобрести по цене BMW X6 в Германии. Однако они и не снизятся из-за возникшего дефицита.

