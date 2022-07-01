Эксперты назвали наиболее популярные в РФ машины с пробегом

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Toyota Camry, Land Cruiser и Land Cruiser Prado стали наиболее востребованными автомобилями с пробегом в ценовой категории более 3 миллионов рублей во втором квартале 2022 года, сообщает газета "Известия".

Toyota Camry названа практичным выбором для покупки не только дорогих и почти новых экземпляров, но и для приобретения машин с большим пробегом, но по более низкой цене.

В ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей россияне отдали предпочтение Toyota Camry, Hyundai Creta и Toyota RAV 4. В то время как в категории до 1,5 миллиона рублей популярностью пользовались отечественные машины Lada Priora, Lada-2114 Samara и Lada Granta. На четвертом месте оказался Ford Focus, на пятом – Lada-2107.

Аналитики также зафиксировали снижение во втором квартале на 4,5% средней цены автомобиля с пробегом по сравнению с показателями первого квартала.

Ранее эксперты рассказали о ситуации на отечественном авторынке и оценили уже существующий рост цен на подержанные автомобили.

Согласно информации аналитиков Drom.ru, в России отмечается повышенный спрос на старые машины – рост составил треть от прошлого показателя. Такую тенденцию эксперты объяснили стремлением россиян вложить свои накопления.

Самыми привлекательными для автомобилистов выступают автомобили массового сегмента в ценовой категории до 600 тысяч рублей. Лидируют Lada, Kia, Hyundai и Toyota.

Эксперты сервиса "Авито.Авто" не сообщили о всплесках спроса и предложения на авторынке, поскольку выводы на основании данных за 2–3 дня преждевременны.

