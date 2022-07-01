Эксперты назвали наиболее популярные в РФ машины с пробегом

Фото: depositphotos/huettenhoelscher
Toyota Camry, Land Cruiser и Land Cruiser Prado стали наиболее востребованными автомобилями с пробегом в ценовой категории более 3 миллионов рублей во втором квартале 2022 года, сообщает газета "Известия".
Toyota Camry названа практичным выбором для покупки не только дорогих и почти новых экземпляров, но и для приобретения машин с большим пробегом, но по более низкой цене.
В ценовом сегменте от 1,5 до 3 миллионов рублей россияне отдали предпочтение Toyota Camry, Hyundai Creta и Toyota RAV 4. В то время как в категории до 1,5 миллиона рублей популярностью пользовались отечественные машины Lada Priora, Lada-2114 Samara и Lada Granta. На четвертом месте оказался Ford Focus, на пятом – Lada-2107.
Аналитики также зафиксировали снижение во втором квартале на 4,5% средней цены автомобиля с пробегом по сравнению с показателями первого квартала.
Ранее эксперты рассказали о ситуации на отечественном авторынке и оценили уже существующий рост цен на подержанные автомобили.
Согласно информации аналитиков Drom.ru, в России отмечается повышенный спрос на старые машины – рост составил треть от прошлого показателя. Такую тенденцию эксперты объяснили стремлением россиян вложить свои накопления.
Самыми привлекательными для автомобилистов выступают автомобили массового сегмента в ценовой категории до 600 тысяч рублей. Лидируют Lada, Kia, Hyundai и Toyota.
Эксперты сервиса "Авито.Авто" не сообщили о всплесках спроса и предложения на авторынке, поскольку выводы на основании данных за 2–3 дня преждевременны.
"Деньги 24": российский авторынок сократился более чем на 50%
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: