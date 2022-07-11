"Это наш город": 7,5 тыс пассажиров перевезли электробусы в ТиНАО за первую неделю работы

За неделю в ТиНАО электробусы перевезли около 7,5 тысячи пассажиров. Экологичный транспорт заработал в ТиНАО 1 июля. Он курсирует по трем маршрутам.

Для их обслуживания в Красной Пахре открыли крупнейший в Европе электробусный парк. Его мощность в ближайшее время планируют увеличить. К следующему году пассажиров будут перевозить уже 300 таких машин. Их запустят по 26 маршрутам.