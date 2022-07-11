Количество осадков в Краснодарском крае превысило опасную отметку в 2,5 раза

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В Славянском районе Краснодарского края количество выпавших за ночь осадков в 2,5 раза превысило отметку "опасное явление", сообщили в Оперштабе региона.

Отмечается, что 16 дворов и несколько частных домов в 4 населенных пунктах подтоплены в результате непогоды.

В Оперштабе добавили, что ликвидацией последствий занимаются 48 человек и 18 машин спецтехники.

Кроме того, в Сочи из берегов вышла река Восточный Дагомыс, потоком унесло легковой автомобиль, при этом обошлось без пострадавших.

В свою очередь, в администрации Сочи заявили о запрете купания на пляжах из-за непогоды.

"В данный момент наблюдается подъем уровня реки Хороты, включено звуковое оповещение. Непогода сохранится в Сочи до конца дня, возможны ливни и подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На море шторм до четырех баллов", – добавили представители региона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что сильные дожди, ливни и грозы ожидаются в ближайшие два дня в нескольких регионах России.

По его словам, в понедельник, 11 июля, грозовой дождь ожидается в Карелии, Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Во вторник, 12 июля, в данных регионах прогнозируются ливни и усиление ветра до 15–20 метров в секунду.

В Ростовской области и Краснодарском крае, продолжил синоптик, в ближайшие дни пройдут ливневые дожди. Ветер усилится до 22 метров в секунду. Сильный дождь и гроза также ожидаются в Калининградской и Калужской областях.

