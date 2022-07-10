Самолет Самарканд – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

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Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Об этом со ссылкой на представителя самаркандского аэропорта сообщает РИА Новости.
"По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме", – говорится в сообщении.
По информации собеседника агентства, в настоящее время лайнер находится на запасной полосе. Никто из пассажиров не пострадал.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной аварийной посадки Airbus A330 стал отказ одного из двигателей. Пострадавших в ходе инцидента нет.
До этого легкомоторный самолет с 19 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле под подмосковным Серпуховым. Никто не пострадал. По некоторым данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал один из двигателей.
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