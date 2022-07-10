Самолет Самарканд – Москва вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Об этом со ссылкой на представителя самаркандского аэропорта сообщает РИА Новости.

"По техническим причинам экипаж принял решение на возврат в аэродром вылета и произвел посадку в штатном режиме", – говорится в сообщении.

По информации собеседника агентства, в настоящее время лайнер находится на запасной полосе. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил экстренную посадку в Баку. Причиной аварийной посадки Airbus A330 стал отказ одного из двигателей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

До этого легкомоторный самолет с 19 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле под подмосковным Серпуховым. Никто не пострадал. По некоторым данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал один из двигателей.