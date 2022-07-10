Самолет Стамбул – Сеул экстренно сел в Азербайджане из-за отказа двигателя

Фото: телеграм-канал Baku Airport

Самолет авиакомпании Korean Air, летевший из Стамбула в Сеул, совершил экстренную посадку в Баку. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Уточняется, что причиной аварийной посадки Airbus A330 стал отказ одного из двигателей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

"В связи с объявленной тревогой все аварийно-спасательные службы бакинского аэропорта переведены в готовность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр воздушного судна, а также организовывается комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет с 19 людьми на борту совершил экстренную посадку в поле под подмосковным Серпуховым. Никто не пострадал. По некоторым данным, у воздушного судна сразу после взлета отказал один из двигателей.