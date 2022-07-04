Superjet с неисправностью расчета топлива совершил посадку в Шереметьево – СМИ

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100-95 с неисправностью системы топливного расчета в штатном режиме совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Шереметьево благополучно сел пассажирский Superjet. В полете у него возникла неполадка в системе топливного расчета", – отметил он.

Уточняется, что самолет следовал по маршруту Магнитогорск – Москва. В настоящее время устанавливается причина неисправности.

Ранее сообщалось, что самолет Москва – Орск сел в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности.

До этого самолет, выполнявший рейс Москва – Хабаровск, в ночь на 9 июня совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение состояния пассажирки лайнера.