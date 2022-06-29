Фото: Москва 24/Александр Авилов

Самолет Москва – Орск сел в Шереметьево из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Самолет рейсом Москва – Орск после срабатывания датчика неисправности крыла возвращается в аэропорт Шереметьево", – говорится в сообщении.

Борт благополучно совершил посадку в столичном аэропорту Шереметьево в 19:20 по московскому времени.

Ранее самолет, выполнявший рейс Москва – Хабаровск, в ночь на 9 июня совершил экстренную посадку в Екатеринбурге. Причиной стало ухудшение состояния пассажирки лайнера.

Также до этого борт "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Горно-Алтайск, совершил посадку в Омске из-за запаха горелой проводки в салоне. Лайнер осмотрели технические службы.