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Самолет Москва – Ереван экстренно приземлился в Самаре из-за дебошира, которого позже задержали сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что информация об агрессивном поведении одного из пассажиров самолета поступила в отдел полиции ночью 10 июля. Командир авиалайнера решил экстренно посадить судно в Самаре.

"Прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, конфликтовал с другими пассажирами, нецензурно выражался в адрес окружающих", – рассказала Волк.

В отношении задержанного составили административные протоколы о невыполнении лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна, а также о мелком хулиганстве и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Россия", выполнявший рейс из Самарканда в Москву, вернулся в аэропорт вылета. Это произошло по техническим причинам. Никто из пассажиров не пострадал.

