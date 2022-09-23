Toyota объявила о прекращении производства в России

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Японская компания Toyota объявила о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

"Решение прекратить производство автомобилей Toyota в России не далось нам легко. <...> Сегодня мы вынуждены действовать так, чтобы обеспечить защиту ценностей и принципов, созданных нашими предшественниками, и передать их будущим поколениям", – отметил автопроизводитель.

Компания намерена провести оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве: это позволит поддержать работу автосалонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ. Кроме того, действующим сотрудникам окажут помощь в поиске работы и получении новой квалификации, а при необходимости – финансовую поддержку.

Завод "Тойота Мотор" был открыт в Санкт-Петербурге в 2007 году. Производственная мощность предприятия составляет 100 тысяч автомобилей в год.

Ранее стало известно, что компании по производству грузовых автомобилей и автобусов MAN и Scania рассматривают возможность окончательного ухода с российского рынка. Как заявили в концерне Traton, в который входят оба бренда, планируется продать доли в дилерских центрах, расположенных в РФ, российским партнерам.

