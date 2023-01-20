Россию покинули менее 9% компаний из Евросоюза и G7 – экономисты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большинство компаний, штаб-квартиры которых расположены в странах ЕС и "Большой семерки", продолжают работать в РФ, только менее 9% организаций покинули российский рынок из-за ситуации на Украине, выяснили швейцарские экономисты.

Соответствующий доклад опубликован на сайте Университета Санкт-Галлена. По данным экспертов, до начала специальной военной операции на Украине в России работало 2 405 компаний и 1404 дочерних организаций из стран ЕС и G7.

"Выводы аналитиков бросают вызов утверждениям о массовом уходе западных фирм с [российского] рынка. На самом деле многие фирмы со штаб-квартирами в западных странах сопротивлялись давлению со стороны правительств, СМИ и неправительственных организаций", – говорится в сообщении.

Специалисты также подсчитали, что из оставшихся в России западных компаний 19,5% составляют немецкие, 12,4% – американские и 7% – японские.

"Эти данные ставят под сомнение готовность западных фирм отделиться от экономик тех стран, которые их правительства теперь считают геополитическими соперниками", – отмечается в докладе.

Ранее сообщалось, что российское подразделение шведской компании Electrolux, которая покинула рынок РФ, запустит новую линейку техники под названием Vard. Продукция будет ориентирована на средний ценовой сегмент.



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