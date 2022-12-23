СМИ сообщили о возвращении мировых брендов ноутбуков в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В российских магазинах появились ноутбуки иностранных брендов, которые ранее объявили о своем уходе с рынка РФ, сообщает газета "Известия".

По данным издания, они были завезены по параллельному импорту. Уточняется, что россияне могут купить ноутбуки HP, Lenovo, Asus и других брендов.

Один из источников газеты подтвердил, что ассортимент устройств увеличивается, а по словам другого источника, трудности наблюдаются только с поставками HP.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2023 года китайский производитель электроники Huawei закроет российское подразделение Enterprise Business Group. Речь идет о подразделении, которое было ответственно за решения в сфере информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов. По словам источника, некоторых специалистов уволят, другим же предложат места в офисах стран СНГ.



Huawei может окончательно покинуть российский рынок – СМИ

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