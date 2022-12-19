Компания Huawei закроет одно из подразделений в РФ – СМИ

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Китайский производитель электроники Huawei закроет российское подразделение Enterprise Business Group с 1 января следующего года. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке.

Речь идет о подразделении, которое было ответственно за решения в сфере информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов. По словам источника, некоторых специалистов уволят, другим же предложат места в офисах стран СНГ.

Между тем другой инсайдер заявил, что данное подразделение может возобновить свою деятельность после прекращения специальной военной операции на Украине. Уточнялось, что в российском офисе работали порядка двух тысяч специалистов.

Источник на телекоммуникационном рынке объяснил данное решение тем, что компания стремится избежать санкций. Оборудование Huawei Россия может использовать в госсекторе, что сразу же будет замечено и подпадет под ограничения.

На сегодняшний день компания продолжает торговлю в РФ потребительской и мобильной электроникой. Также на территории страны свою деятельность осуществляют центры исследований и разработок связи 5G, генерации речи.

При этом первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин подчеркнул, что подобная инициатива может стать причиной логистических проблем для корпоративного сектора. Технику придется перевозить с помощью параллельного импорта, однако за скоростью перевозок уже не будут так бдительно следить.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Huawei прекратила прямые поставки смартфонов в РФ. Также сообщалось, что компания может полностью уйти с российского рынка.

Источники, знакомые с ситуацией, заявляли, что китайский производитель уже не ввозит в Россию телевизоры, планшеты, ноутбуки и иную технику.



Huawei может окончательно покинуть российский рынок – СМИ

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