Apple планирует частично перенести производство MacBook из КНР во Вьетнам – СМИ

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Американская корпорация Apple планирует в 2023 году перенести производство своих ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам. Об этом сообщила газета Nikkei.

Источник издания подчеркнул, что таким образом Apple пытается создать альтернативу для выпуска своей продукции за пределами КНР.

Отмечается, что решение корпорации напрямую связано с конфликтами Вашингтона и Пекина в области технологий, а также нарушением производственных циклов. Причиной последнего стало введение правительством Китая ограничений из-за угрозы распространения COVID-19.

По данным Nikkei, Apple ежегодно производит от 20 до 24 миллионов MacBook, предприятия по сборке которых расположены в китайских городах Чэнду и Шанхай.

Ранее стало известно, что компания Apple сохраняет лидерство на российском рынке. Несмотря на отключение некоторых функций в стране и отсутствие официального сервиса, компания остается на первом месте по продажам в РФ.

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