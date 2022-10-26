Apple подтвердила замену зарядных портов в iPhone на USB-C

Фото: depositphotos/bernardojbp

Глава отдела маркетинга компании Apple Грег Джосвиак подтвердил, что планируется выпустить iPhone с разъемом USB-C, чтобы соответствовать новым правилам ЕС, сообщает The Verge.

Согласно новой директиве Евросоюза, на территории стран, входящих в ЕС, могут продаваться только устройства с разъемом USB-C. В связи с этим Apple пришлось запустить в разработку устройства с USB-C.

"Очевидно, что мы вынуждены подчиниться, у нас нет другого выбора", – сказал Джосвиак, отвечая на вопрос о том, будет ли компания выпускать смартфоны без порта Lightning.

Ранее Apple представила новые планшеты iPad и iPad Pro. У нового iPad появится стандартный порт USB-C. Также у планшета в этот раз сделали 10,9-дюймовый дисплей с более тонкой рамкой и фронтальную камеру с 12 мегапикселями. У этого iPad теперь не будет разъема для проводных наушников и кнопки "Home".



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!