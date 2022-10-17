Первую модель iPhone продали на аукционе почти за 40 тыс долларов

Фото: TACC/Paul Sakuma/AP

Смартфон iPhone первого поколения (2007 года) продали на аукционе за 39 340 долларов. Это около 2,5 миллиона рублей, сообщает Life.ru со ссылкой на аукционный дом LCG Auctions.

Отмечается, что смартфон ни разу не доставали из упаковки. Она сохранилась в идеальном состоянии.

"Совершенно новый смартфон, активирован не был. Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти образец в более идеальном состоянии", – говорится в описании лота.

На момент выпуска первой модели iPhone она стоила 599 долларов. По данным статистики Минтруда США, за этот период стоимость смартфона выросла почти в 45 раз.

30 сентября официальный дилер Apple в РФ начал продажи двух новых моделей iPhone 14. Отмечается, что минимальная стоимость, за которую можно приобрести iPhone 14 Pro, составляет 119 990 рублей, максимальная – 171 990 рублей, она зависит от объема памяти. iPhone 14 Pro Max стоит от 134 990 до 184 990 рублей.

Презентация iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также нового поколения смарт-часов и наушников AirPods Pro состоялась в начале сентября 2022 года. Гаджеты оснастили основной и фронтальной камерами в 12 мегапикселей. Дополнительно фронтальная камера оснащена автоматическим фокусом.



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