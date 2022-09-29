Дисплей iPhone 14 Pro Max назвали лучшим

19:20
Фото: apple.com
iPhone 14 Pro Max стал лидером в рейтинге дисплеев компании DisplayMate. Об этом пишет GizmoChina.
DisplayMate провела лабораторные тесты различных матриц. Специалисты отметили следующие характеристики смартфона:
Ранее стало известно, что продажи новых моделей iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в магазинах re:Store в России стартуют 30 сентября.
Уточнялось, что в iPhone 14 останется старый процессор A15 Bionic. Смартфон можно будет использовать в версии только с eSIM. Гаджеты оснастили основной и фронтальной камерами в 12 мегапикселей. Дополнительно фронтальная камера оснащена автоматическим фокусом.
В начале сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.
Некоторые москвичи уже показали свои новые iPhone 14
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