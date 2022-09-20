Российские операторы заявили о стабильной работе eSIM на iPhone 14

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Операторы "Билайн" и "МегаФон" заявили, что виртуальные SIM-карты eSIN работают на iPhone 14 без ограничений. Об этом пишет ТАСС.

До этого в Сети распространилась информация о том, что якобы американские версии iPhone 14 не дают использовать eSIM российских операторов.

"Наши eSIM работают корректно на новых iPhone", – рассказали в "Билайне".

В свою очередь, в "МегаФоне" также отметили, что виртуальные SIM-карты на iPhone 14 работают без замечаний, никаких ограничений для абонентов нет.

Ранее пользователи смартфонов Apple в России активно стали бронировать новые устройства из линейки iPhone 14 – число предзаказанных устройств превысило спрос в аналогичный период 2021 года.

По информации сети магазинов МТС, разница составила 2,5 раза. Статистика показывает, что самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт. Больше 70% оплаченных предзаказов приходятся на версии Pro и Pro Max.

