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Москва 24

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Технологии

10:26

Названа отличительная особенность будущих iPhone 15

технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Основная уникальная особенность будущего iPhone 15 заключается в новом вырезе Dynamic Island, который появился у iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, утверждает аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг. Об этом он сообщает на своей странице в Twitter.

По его словам, характерная "челка" на смартфоне, появившаяся у гаджетов еще в 2017 году, в будущем исчезнет. Кроме того, считает Янг, iPhone 15 и 15 Plus не оснастят поддержкой обновления экрана с частотой до 120 герц. Это означает, что функция ProMotion будет поддерживаться только на самых лучших смартфонах компании Apple.

Вероятно, заявил инсайдер, возможность держать дисплей в постоянной работе предоставят лишь модели iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ранее в СМИ сообщалось, что продажи нового iPhone в маркетплейсах РФ стартуют 16 сентября. На Ozon гаджет можно будет заказать с гарантийным обслуживанием и экспресс-доставкой по столице. В Wildberries и "Билайне" старт продаж ожидается в начале октября.

Некоторые москвичи уже показали свои новые iPhone 14

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