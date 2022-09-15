Россияне в условиях санкций стали скупать новые iPhone 14

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Фото: ТАСС/AP/Jeff Chiu
Пользователи смартфонов Apple в России активно бронируют новые устройства из линейки iPhone 14 – число предзаказанных устройств превышает спрос в аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
По информации сети магазинов МТС, разница составила 2,5 раза. Статистика показывает, что самым невостребованным оказался базовый iPhone 14 с объемом памяти 128 гигабайт. Больше 70% оплаченных предзаказов приходятся на версии Pro и Pro Max.
Об аналогичной ситуации рассказали в "Ситилинке". Ретейлер объявил, что iPhone 14 Pro Max заказывали на 21% чаще, чем iPhone 14 Pro. Число забронированных устройств также в 4 раза превышает заказы по iPhone 14.
В сетях "М.Видео-Эльдорадо" и "МегаФон" рассказали, что спрос на устройства сохранился в рамках ожиданий и сопоставим с уровнем прошлого года.
В Россию по параллельному импорту планируется поставлять как устройства с eSIM, так и с комбинированным слотом для сим-карты. В первом случае пользователи могут столкнуться со сложностями – законодательно этот сегмент в РФ не урегулирован.
7 сентября американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro. В Россию новые смартфоны планируется поставлять по параллельному импорту.
В Минпромторге РФ пообещали привезти новые модели iPhone по параллельному импорту
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