Приложения не пропадут с iPhone после обновления на iOS 16 – СМИ

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Фото: ТАСС/Zuma
Приложения не будут удалены с iPhone после установки обновления на iOS 16. Об этом пишет РИА Новости.
Еще в апреле мобильные приложения Сбербанка на iOS стали недоступны для скачивания в AppStore. Накануне выхода iOS 16 в Сети распространилась информация о том, что якобы после установки обновлений некоторые приложения могут быть удалены с мобильного устройства.
Корреспондент агентства убедился, что после загрузки обновлений на iOS 16 ни одно из приложений не было удалено с телефона, а приложение "Сбербанк Онлайн" по-прежнему работает. Он отметил, что потребовалось чуть более 2,7 гигабайта свободного места, а само обновление iPhone заняло около 20 минут.
Ранее главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец заявил, что у пользователей iPhone после обновления операционной системы могут не работать некоторые приложения. Он порекомендовал убрать функцию автообновления.
Побыванец добавил, что после релиза обновления у пользователей стабильно возникают вопросы к функционированию системы. По его мнению, люди должны выбирать последнюю версию iOS исходя из своих предпочтений. Он считает, что актуальное обновление подойдет тем, кто пользуется новинками от Apple. Но главный редактор предупредил, что после выхода новой версии следует быть готовыми к трудностям.
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