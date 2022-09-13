Apple создадут подписку на покупку iPhone

10:31
Фото: ТАСС/AP/Jeff Chiu
Компания Apple до конца текущего года создаст подписку на покупку своих смартфонов. Об этом сообщает издание Bloomberg.
По словам журналиста Марка Гурмана, Apple пару месяцев назад протестировала опцию по продаже iPhone. Он утверждает, что благодаря подписке фанаты продукции смогут покупать смартфоны и отслеживать появление новых версий. Помимо телефонов, опция предложит приобрести и планшеты iPad.
Компания еще не установила ценник на ежемесячный взнос, но, утверждает Гурман, уже известно, что предложение Apple отличается от рассрочки. Эксперт отметил, что сумма, вероятно, будет зависеть от модели смартфона. Специалист предположил, что компания встроит опцию в подписку на цифровые платформы Apple One или же сервис дополнительного гарантийного обслуживания AppleCare.
Вероятно, по словам Гурмана, корпорация запустит программу до конца 2022 года или в начале 2023 года.
Ранее ретейлеры РФ поделились ожидаемыми сроками поставок смартфонов iPhone 14 и iPhone 14 Pro. По утверждениям маркетплейса Wildberries, гаджеты представят в каталоге в октябре 2022 года. В сети "Билайн" назвали аналогичный период поступления смартфонов.
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