Россиянам порекомендовали не обновлять iOS на iPhone

12:34
Фото: ТАСС/Zuma
У пользователей iPhone после обновления операционной системы могут не работать некоторые приложения, заявил главный редактор Wylsacom Media Александр Побыванец. Он порекомендовал убрать функцию автообновления.
"Я лично не люблю ставить обновления, потому что всегда возникают какие-то проблемы. Но у меня в рабочих целях есть несколько устройств, и бета-версию я на одно из них поставил. Что касается личного телефона, то я его не обновляю, потому что периодически какие-то проблемы возникают", – отметил Побыванец в разговоре с "Лентой.ру".
Он добавил, что после релиза обновления у пользователей стабильно возникают вопросы к функционированию системы.
По его мнению, люди должны выбирать последнюю версию iOS исходя из своих предпочтений. Он считает, что актуальное обновление подойдет тем, кто пользуется новинками от Apple. Но главный редактор предупредил, что после выхода новой версии следует быть готовыми к трудностям.
"Мне кажется, сейчас очень активно говорят про проблемы после обновления, поэтому тут нужно отдавать себе отчет в том, готов ли ты пожертвовать теми или иными функциями. В силу нынешнего удивительного времени каждый гаджет может если не "окирпичиться", то вынужденно лишиться части привычных функций", – заключил Побыванец.
Ранее компания Apple выпустила новую операционную систему iOS 16. Версия позволит вынести на экран блокировки многие виджеты и настроить показ уведомлений. Теперь можно будет установить слайд-шоу фотографий или 3D-эффект для заставок. Отмечается, что до новой версии смогут обновиться пользователи iPhone 8 и более современных моделей.
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