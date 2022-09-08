Новый iPhone 14 будет поставляться в РФ по параллельному импорту

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Новый iPhone 14 будет поставляться в Россию по параллельному импорту, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, у россиян будет возможность приобрести новинку.

"Почему бы и нет. Если потребители захотят приобрести эти телефоны, пожалуйста. Такая возможность будет", – сказал вице-премьер.

Ранее Мантуров сообщил, что механизм параллельного импорта в РФ будет продлен на 2023 год. Он отметил, что такое решение уже подготовлено.

Накануне американская корпорация Apple провела презентацию iPhone 14 и iPhone 14 Plus, а также представила новое поколение смарт-часов и наушников AirPods Pro.

Предзаказ на новые модели смартфонов начнется с 9 сентября. При этом на рынке iPhone 14 появится с 16 сентября, а iPhone 14 Plus – с 7 октября. Стоимость устройств будет начинаться от 799 и 899 долларов соответственно.

