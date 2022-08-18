Ряд алкогольных брендов заинтересован в параллельном импорте – эксперт

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Ряд крупных зарубежных алкогольных брендов заинтересован в параллельном импорте своей продукции в Россию, сообщил руководитель информационного центра Wine Retail Александр Ставцев.

"Крупные компании хотели бы продолжать работать в России, но под давлением общественного мнения и санкционных рисков они не хотят поставлять сами. Но в принципе в их интересах было бы, чтобы эта продукция осталась на российском рынке в рамках параллельного импорта", – рассказал Ставцев РИА Новости.

Эксперт добавил, что это было бы актуально для производителей крепкого алкоголя, более того такие сигналы уже поступали российским дистрибьюторам.

Ранее сообщалось, что председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев направил письмо на имя вице-премьера Дмитрию Григоренко с просьбой включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.

