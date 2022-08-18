Российские ретейлеры попросили включить в параллельный импорт алкогольные бренды – СМИ

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Председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев направил письмо на имя вице-премьера Дмитрию Григоренко с просьбой включить ряд алкогольных брендов в список товаров, разрешенных к параллельному импорту. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо.



По данным издания, основные дистрибуторы алкоголя уже работают на остатках, их ассортимент сокращается, при этом новых поставок нет. По информации источника газеты в рознице, сети скоро должны начинать закупки алкоголя к новогоднему сезону, в настоящее время существует риск дефицита по ряду позиций.

По словам Караваева, компании, приостановившие поставки в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% – рома, 82% – коньяка и 100% – игристых вин из региона Шампань.

Караваев подчеркнул, что параллельный импорт позволит сохранить ассортимент, а также поможет предотвратить рост нелегальной продукции.

В начале мая Минпромторг утвердил список товаров, разрешенных к параллельному импорту в Россию. В частности, в него включили автомобили марок Volkswagen, Skoda, Tesla, Mercedes, Volvo, Audi, Chevrolet и других, оборудование, бытовую технику и игровые приставки.

В июле председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев предложил расширить перечень для параллельного импорта товарами, которым сложно найти альтернативу на российском рынке. За счет этой меры, считает эксперт, удастся нарастить производственные мощности российских предприятий.

