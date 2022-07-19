Продавцы дадут год гарантии на параллельный импорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), предоставят покупателям годовую гарантию на сложную электронику, сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента АКИТ Артема Соколова.
Речь идет о таких ретейлерах, как "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", "Все инструменты", "Яндекс.Маркет", Ozon и DNS. Что касается электроники, то это затронет бытовую технику, смартфоны, ноутбуки и компьютеры, поступившие на продажу в страну по параллельному импорту.
Соколов подчеркнул, что сейчас продавцы не дают гарантии на товар – обычно это прерогатива производителя конкретного устройства. Ретейлер же на свое усмотрение решает, давать гарантию или нет. Президент АКИТ отметил, что пока законодательно минимальный срок гарантии при параллельном импорте не определен.
"На практике это будет значить, что торговые сети, которые дадут гарантию на гаджеты и технику, должны будут заключить договоры с сервисными центрами о том, что они будут принимать устройства на ремонт по гарантии. То есть если с устройствами будет что-то не так, например обнаружится заводской брак, то за это ответят ретейлеры – за свой счет", – пояснил Соколов.
Эксперты не исключают, что новые расходы сети могут заложить в цену товара.
Ранее сообщалось, что за первую половину июня столичные магазины продали почти в два раза меньше электроники и бытовой техники, чем за тот же период годом ранее.
Так, товарооборот упал на 48%, тогда как число покупок сократилось всего на 9%. При этом рост цен замедлился. Это связывают с переориентацией потребительского спроса на более дешевые товары, в частности расходные материалы. Кроме того, наблюдается снижение покупательной способности россиян, которые крупные покупки постарались совершить еще в марте.
В продаже появилась техника Apple, которую ввезли в РФ по параллельному импорту
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