Сервисные центры по ремонту электроники столкнулись с дефицитом запчастей в РФ

Фото: depositphotos/vladteodor95

Российские сервисные центры по ремонту электроники столкнулись с недостатком комплектующих. Об этом сообщает "Коммерсант".

Из-за отсутствия поставок запчастей мастерские вынуждены разбирать новые устройства или использовать компоненты подержанных. В отдельных случаях уже увеличены сроки ремонта, это касается в том числе сервисных центров Apple.

Как отмечают представители рынка, ситуацию осложняет параллельный импорт. Дело в том, что раньше ответственность за сервисное обслуживание своей продукции несли сами производители. Теперь же эта обязанность ляжет на дистрибьюторов, которые в силу требований вендоров будут вынуждены отправлять гаджеты на ремонт в страны, откуда они были завезены.

Кроме того, и в других странах достаточного количества деталей может не оказаться. Так, в Казахстан большая часть комплектующих завозилась через Россию.

Ожидается, что в ближайшее время сроки гарантийного обслуживания увеличатся минимум вдвое. Раньше на ремонт устройств уходило в среднем до пяти рабочих дней.

В решении сложившейся ситуации заинтересованы прежде всего ретейлеры. Если поломанную технику не удастся починить по гарантии, то им придется ее выкупать без возможности вернуть производителю.

Ранее россиян призвали тщательнее следить за состоянием своих транспортных средств. В ГИБДД пояснили, что нехватка запчастей и проблемы с техническим обслуживанием машин могут привести к ухудшению их технического состояния.

