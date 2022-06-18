"АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками снижение стоимости автомобилей

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На следующей неделе "АвтоВАЗ" обсудит с поставщиками варианты снижения стоимости на автомобили Lada. Об этом рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров РИА Новости на ПМЭФ.

Он напомнил, что на совещании по автопрому президент предложил подумать о снижении стоимости машин.

Азаров также напомнил, что автомобили подорожали из-за роста стоимости металла. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас идет коррекция цены.

Ранее сообщалось, что в России в продаже появились автомобили Lada Granta в антисанкционной комплектации или упрощенной. "АвтоВАЗ" из-за ограничений Запада больше не получает многие комплектующие. Убрать пришлось систему ABS, преднатяжителей ремней безопасности, иммобилайзер.

