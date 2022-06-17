В России начали продавать упрощенный автомобиль Lada Granta

В России в продаже появились автомобили Lada Granta в антисанкционной комплектации или упрощенной. "АвтоВАЗ" из-за ограничений Запада больше не получает многие комплектующие.

Убрать пришлось систему ABS, преднатяжителей ремней безопасности, иммобилайзер. О том, сколько стоит самый доступный автомобиль на отечественном рынке и что осталось в базовом наборе, – в эфире телеканала Москва 24.