Названа стоимость клубники в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят.

Например, приобрести клубнику можно на Бутырском рынке. В столицу товар везут из Краснодара, Крыма и Турции.

Клубника из Краснодара и Турции стоит одинаково – в районе 450 рублей, а вот крымская существенно дороже – 700 рублей за килограмм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.