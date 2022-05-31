Ульянов заявил, комментируя частичное нефтяное эмбарго ЕС, что РФ найдет других импортеров

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Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия найдет других импортеров своей нефти. Так он прокомментировал шестой пакет антироссийских санкций, который предполагает частичное эмбарго на импорт российской нефти.

"Как председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <...> Очень быстрая смена мышления указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме", – приводит слова Ульянова ТАСС.

Ранее Мишель заявил, что лидеры стран ЕС по итогам первого дня саммита в Брюсселе договорились о частичном запрете на импорт нефти из России. Мишель также подтвердил, что шестой пакет санкций включает, в частности, отключение от SWIFT Сбербанка, запрет на вещание в ЕС трех российских телеканалов и индивидуальные санкции.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз надеется до конца года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках реализации отложенного эмбарго на нефтепоставки.

3 мая Боррель заявил, что шестой пакет антироссийских санкций коснется импорта нефти и новых банков. Позже стало известно, что Евросоюз намерен отказаться от энергоносителей из РФ в течение полугода.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

