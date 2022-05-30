Депутат назвал голословными обвинения Борреля в адрес РФ из-за ситуации с пшеницей

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Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев назвал голословными обвинения верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в адрес России из-за ситуации с пшеницей, сообщает RT.

Боррель считает, что Москва использует пшеницу в качестве оружия войны. Гутенев напомнил, что это не первое подобное обвинение – ранее на Западе обвиняли Россию в использовании энергетики как "оружия войны".

"Мы должны использовать как контраргументы те возможности, которые у нас есть, в том числе и экспорт тех продуктов питания, в которых нуждается Запад", – заявил парламентарий.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что Запад продолжает обвинять Россию в искусственном создании продовольственного кризиса в мире.

По его словам, киевский режим, пренебрегая благополучием собственного народа, готов на все в угоду западным странам, которые "лицемерно заявляют о гуманитарной поддержке".

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что к концу 2022 года мир ждет глобальный голод. При этом, по его словам, Россия начала готовиться к нему еще в конце 2021 года.

Основной причиной, способной привести к нехватке продовольствия, он назвал рост стоимости пшеницы на мировом рынке, который обусловлен безответственной монетарной политикой США.

