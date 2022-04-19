В Ozon опровергли информацию о массовых увольнениях сотрудников

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Компания Ozon опровергла данные о массовых сокращениях, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

"В компании нет массовых увольнений, продолжается набор персонала на новые объекты логистики, в ИТ-лабораторию и другие команды" – сообщил он.

По словам представителя Ozon, в компании существуют отдельные случаи оптимизации проектов. Так, компания заявляла о закрытии "Ozon услуг" и реферальной программы, при этом часть команды может перейти в другие подразделения, часть – покинуть компанию.

В Ozon открыты вакансии в разных подразделениях, также проводится набор на новые логистические объекты, добавили в компании.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о стабильной ситуации на рынке труда в России, однако в стране растет число сотрудников, работающих в режиме неполного рабочего дня.