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Александр Шульгин покинул пост генерального директора Ozon и вышел из совета директоров компании после введения Евросоюзом и Австралией персональных санкций.

"Руководство компанией перейдет к коллегиальному органу управления, в состав которого войдут несколько представителей команды топ-менеджмента Ozon", – сообщается на сайте маркетплейса.

Орган управления будет отвечать за принятие стратегических решений и управление операционной деятельностью. Исполнительным директором станет финансовый директор Игорь Герасимов. При этом компания выразила благодарность Шульгину за создание лучшей команды на рынке.

Сама компания не находится под санкциями. Кроме того, "Ozon Банк" 31 марта был исключен из списка запрещенных организаций управлением по контролю за иностранными активами Минфина США.

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