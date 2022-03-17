Константин Эрнст покинул совет директоров МТС

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст вышел из состава совета директоров МТС. Об этом говорится в заявлении компании.

Отмечается, что компанию о своем уходе оповестил сам Эрнст, против которого ввели санкции Канада, Евросоюз, Швейцария и Британия.

Эрнст был избран в совет директоров ПАО "МТС" в июне 2020 года.

Ранее сообщалось, что заместитель генерального директора Yandex N.V. Тигран Худавердян покинет свой пост из-за санкций, введенных против него Великобританией.

Худавердян также выйдет из совета директоров и покинет должности в голландских дочерних компаниях, расположенных на территории Нидерландов.

