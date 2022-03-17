Подпавший под санкции Фридман назвал себя пленником в Лондоне

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Подпавший под санкции Великобритании и Евросоюза миллиардер Михаил Фридман назвал себя пленником в Лондоне, сообщает Bloomberg Businessweek.

По словам живущего в Лондоне бизнесмена, у него практически нет денег, он даже не может оплатить услуги уборщицы.

"Может быть, мне стоит убирать дом самому. Это нормально. В студенчестве я жил в маленькой комнате общежития с четырьмя мужчинами. Но спустя 35 лет это неожиданно", – отметил миллиардер.

Бизнесмен рассказал, что у него есть израильский паспорт, однако он не сможет переехать в Израиль, поскольку у него нет там дома, у него нет доступа к деньгам, чтобы купить его.

"Я здесь пленник", – заявил Фридман.

Санкции Евросоюза и Великобритании привели к тому, что счета миллиардера были заморожены. Он вынужден получать разрешение на трату денег у британского правительства.

Кроме того, после подпадания под санкции Фридман ушел из советов директоров Альфа-Банка, X5 Group и Veon, которая владеет российским "Вымпелкомом".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.

