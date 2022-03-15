Песков не согласился с мнением, что экономика России сокрушена санкциями Запада

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с мнением, что экономика России сокрушена из-за санкций Запада.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила мнение, что США совместно с союзниками сокрушили экономику РФ.

По мнению представителя Кремля, любые трудности являются очередной возможностью для развития страны. В частности, России сможет увеличить свою независимость и наладить новые производства.

"У нас есть хорошая пословица: "Нет худа без добра", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров высказал позицию, что заявления об эффективности западных санкций, которые очень сильно влияют на экономику России, звучат давно. По его словам, данные утверждения являются попыткой уверить самих себя в эффективности.

12 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отметил, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.