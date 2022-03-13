США опубликовали список запрещенных к ввозу в РФ предметов роскоши

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Бюро промышленности и безопасности США обнародовало список товаров, запрещенных к ввозу в Россию. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В перечень вошли порядка 570 различных товаров. В частности, под запрет на экспорт в РФ попали алкоголь, табачные изделия, косметика и парфюмерия, женские сумки, изделия из меха, одежда и обувь, драгоценные камни и ювелирные украшения.

Помимо прочего, документом запрещается ввозить в Россию электромобили, мотоциклы и рояли.

В перечне отмечается, что запрет также распространяется на жителей Белоруссии. Кроме того, граждане обеих стран из санкционного списка SDN американского Минфина не смогут покупать указанные товары в любой точке мира.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отметил, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.

В ответ на это Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. В частности, в новом законе содержатся положения, обеспечивающие повышение уровня социальной защиты, гарантирующие отмену до конца этого года проверок в отношении малого и среднего бизнеса.