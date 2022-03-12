В МИД РФ сообщили о скорой публикации санкционных списков в ответ на действия США

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Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США.
"Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы. Скоро они будут обнародованы", – сказал Рябков в эфире Первого канала.
Он также отметил, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств. По словам Рябкова, российская сторона также настроена на восстановление диалога по стратегической стабильности США, но все зависит от Вашингтона.
"Мы, если американцы будут к этому готовы, возобновить диалог, конечно, сможем и настроены на это, как и к работе в рамках ДСНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. – Прим. ред.), где тоже определенная пауза имеется", – добавил дипломат.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позднее Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.
Джо Байден озвучил новый пакет санкций против России
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