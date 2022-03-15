В Госдуме прокомментировали заявление Псаки об экономике РФ

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Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что США совместно с союзниками сокрушили экономику РФ.

Он отметил, что заявления об эффективности западных санкций, которые очень сильно влияют на экономику России, звучат давно.



"Все эти заявления – попытка уверить самих себя в эффективности", – сказал Туров в беседе с RT.

Депутат выразил мнение, что западные санкции очень серьезные, однако Россия была готова к такому развитию событий.

По его словам, на Западе и дальше будут делать различные заявления для того, чтобы оправдать свои действия, в том числе перед своими гражданами.

Ранее Псаки заявила, что США и их союзники сокрушили экономику РФ.

12 марта заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что в ближайшее время будут опубликованы российские санкционные списки в ответ на действия США. Он также отметил, что контакты России и Соединенных Штатов не прекращаются, продолжается работа посольств.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.

