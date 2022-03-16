Худавердян покинет пост замгендиректора Yandex N.V. из-за санкций

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Заместитель генерального директора Yandex N.V. Тигран Худавердян покинет свой пост из-за санкций, введенных против него Великобританией. Об этом сообщает пресс-служба интернет-компании.

Худавердян также выйдет из совета директоров и покинет должности в голландских дочерних компаниях, расположенных на территории Нидерландов.

Обязанности гендиректора основной операционной дочерней компании ООО "Яндекс" до 15 апреля будет исполнять Елена Бунина.

"Мы были шокированы и удивлены, узнав, что Тигран [Худавердян] подпал под санкции ЕС, нам очень жаль, что он ушел со своих постов", – заявил председатель правления Yandex N.V. Джон Бойнтон.

Накануне стало известно, что Великобритания ввела против Худавердяна персональные санкции. Ни Yandex NV, ни какая-либо из ее дочерних компаний не подвергались ограничительным мерам.