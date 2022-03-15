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Великобритания расширила санкционный список против России. Под ограничения подпали более 350 физических и юридических лиц, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.
Так, санкции затронули Дмитрия Медведева, Михаила Мишустина, Сергея Шойгу, Марата Хуснуллина, Максима Решетникова, Дмитрия Патрушева, Владимира Колокольцева, Александра Беглова, Сергея Иванова, Марию Захарову, Сергея Соловьева, Ольгу Скабееву, Тиграна Кеосаяна, Романа Бабаяна, Захара Прилепина, Антона Красовского, Аркадия Мамонтова, Татьяну Навку, Елизавету и Николая Песковых.
Кроме того, Великобритания приняла решение заморозить активы российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена и запретить им въезд в страну. Под санкции также подпали Мордашов, Пумпянский, Полубояринов, Гурьев, Мазепины, Золотов, Чайка, Собянин, Эрнст, Евкуров.
Помимо известных лиц, в санкционный список были включены Агентство интернет-исследований, компания "СОГАЗ" и портал "Geoполитика". У перечисленных организаций будут заморожены активы из-за угрозы подрыва суверенитета и независимости Украины.
Введенные санкции прокомментировала Мария Захарова. Она отметила РИА Новости, что компания из Владимира Соловьева и Маргариты Симоньян, подпавшая в список, ее устраивает.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики: от энергетики до банковского сектора.
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