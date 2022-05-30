Puma и Adidas принимают от российских ретейлеров заявки на новую коллекцию

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Немецкая компания Puma и производитель спортивных товаров Adidas принимают заявки на коллекции 2023 года от ретейлеров из России, сообщает газета "Известия".

Как отметил источник в одной из онлайн-компаний, продукция брендов продолжает отгружаться в РФ в основном через дистрибьюторов.

В свою очередь, содиректор ретейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин подтвердил отгрузку продукции в мультибрендовую розницу через дистрибьюторов.

18 мая стало известно, что производитель спортивных товаров Adidas готов вернуться на российский рынок.

Компания рассматривает возможность продажи компании российскому или зарубежному игроку на рынке либо смены вывески.

В марте компания Puma приостановила продажи спортивных товаров в России на фоне событий на Украине.

Аналогичное решение принял и производитель спортивных товаров Adidas, приостановив работу магазинов и онлайн-торговлю в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

